Folle lite nel traffico: insulti contro una donna, poi prende a pugni la sua auto

Le urla e gli insulti alla giovane donna al volante, poi il tentativo di aprire la portiera. Infine il pugno sul cofano, così potente da lasciare un’ammaccatura sulla carrozzeria. È passata quasi una settimana dall’episodio, ma sono rimasti i danni (la piega nella carrozzeria) così come la paura della 37enne che era alla guida della macchina.

I fatti sono avvenuti tra le 8.25 e le 8.30 di martedì 9 aprile in città: Giada (nome di fantasia) è ferma al semaforo dell’incrocio tra via Crocifissa di Rosa e via Carlo Pisacane, ma quando scatta il verde un’auto le taglia la strada: "Istintivamente ho suonato il clacson - ci racconta -, l’uomo che guidava l’altra auto è sceso dal veicolo e ha cominciato a inveire contro di me, sostenendo di avere ragione".

Le urla e i pugni sulla carrozzeria

Una lite, in mezzo al traffico sostenuto della mattina e davanti a decine di persone, che ha rischiato di degenerare: "Io stavo per scendere, ma quando mi sono accorta che l’automobilista era piuttosto alterato, sono rimasta dentro e ho cercato di farlo ragionare. Non c’è stato verso: urlava a squarciagola e cercava di aprirmi la portiera, infine ha sferrato un violento pugno sul cofano della mia auto".

Nessuno sarebbe intervenuto per aiutare la giovane mamma e cercare di riportare la calma: "Nonostante la città a quell’ora fosse più affollata di una centro commerciale in un giorno festivo, nessuno di è mosso per difenderla", ci racconta la sorella di Giada che - al telefono - ha assistito alla violenta lite.

Nessuno è intervenuto per difenderla

Dopo aver sfogato la sua rabbia sulla carrozzeria, l’automobilista ha messo in moto ed se n’è andato, prima che Giada potesse memorizzare il numero di targa. Sotto shock, ha raggiunto il posto di lavoro e poi la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.

"Non colpevolizzo nessuno, perché capisco che chi ha assistito alla scena magari aveva paura ad intervenire”, conclude Giada affidandoci una richiesta: "Chiunque abbia assistito alla lite shock e magari è riuscito a prendere il numero di targa si faccia avanti".