Si picchiano in mezzo alla strada: giovane uomo ferito alla testa

Ancora una lite violenta nella zona della stazione di Brescia. Secondo quanto è stato segnalato da alcuni cittadini alla polizia, lunedì sera due stranieri si stavano azzuffando a mani nude lungo via della Stazione, all'altezza del terminal dei pullman. L’allarme è scattato poco prima delle 19: sul posto si sono recati gli agenti delle Volanti, per capire cosa stesse accadendo e sedare la presunta rissa.

Stando a quanto ricostruito, due uomini di origine asiatica si stavano picchiando, per ragioni che sono ancora tutte da chiarire. Ad avere la peggio è stato un 35enne: sarebbe stato colpito alla testa dal rivale, riportando alcune ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è stato trasferito alla clinica Poliambulanza per gli accertamenti del caso. Per lui nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde.

Il connazionale che lo ha colpito è invece stato fermato e identificato dagli agenti: non era in regola con il permesso di soggiorno ed è stato denunciato, in stato di libertà, per lesioni.