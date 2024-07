Lite furiosa in pieno centro, ambulanze e polizia in forze: un ferito in ospedale

La lite furibonda in strada, all’ombra della torre della Pallata. Poi la chiamata al numero unico per le emergenze, lanciata dai passanti nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio e l'arrivo veloce, velocissimo della polizia. Per fronteggiare la situazione e riportare la calma è servito un intervento massiccio degli agenti del reparto Volanti della questura di Brescia: le sirene di quattro equipaggi hanno fatto scattare il classico fuggi fuggi generale.

Così, al loro arrivo all'incrocio tra corso Garibaldi e corso Mameli, i poliziotti hanno trovato e identificato solo alcuni dei partecipanti alla zuffa: tutti feriti, ma lievemente. Solo per un giovane uomo di 32 anni si è poi reso necessario il trasporto al pronto soccorso della clinica Città di Brescia, in codice verde. Per gli altri contusioni ed escoriazioni non di grave entità, medicate sul posto dai sanitari del 118.

La vicenda è ancora tutta da ricostruire: agli agenti sarebbero state fornite versioni contrastanti sull’accaduto. Indagini in corso, dunque, e occhi puntati sui filmati delle tante telecamere della zona: potrebbero aver ripreso il parapiglia consentendo così ai poliziotti di poter fare piena luce sull’episodio.