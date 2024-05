Lite furiosa in strada, malori e polizia sul posto: due ragazzi in ospedale

La lite furibonda in strada, poi il malore e attimi di paura. Una situazione non semplice, quella che hanno dovuto fronteggiare i poliziotti del reparto Volanti della Questura di Brescia nella nottata tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio.



La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata – poco prima delle 2 di notte – da via dei Mille, la strada che abbraccia il cuore della nostra città, per una presunta aggressione. Ma gli agenti, una volta arrivati sul posto, si sono trovati di fronte tutt’altra scena: un giovane era steso a terra in preda a una crisi legata a una patologia neurologica, un altro era in stato di forte agitazione e si temeva compiesse atti autolesionistici; sembra che entrambi avessero alzato, e parecchio, il gomito.



I due giovani – hanno 24 e 29 anni – sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze. Per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale: uno è stato portato al Civile di Brescia, l’altro alla clinica Sant’Anna. Per entrambi il ricovero è avvenuto in codice giallo.