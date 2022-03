La lite finisce in un bagno di sangue: uomo accoltellato all'inguine

Un uomo di 50 anni è stato accoltellato in strada, sembra al termine di una lite. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato alla clinica Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: le ferite, quasi tutte nella zona dell'inguine, non sarebbero profonde e sono state suturate al pronto soccorso.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto - poco prima delle 7 di sabato mattina - tra via Milano e via Villa Glori, in città. Sul posto- oltre a un'ambulanza - è intervenuta una pattuglia del reparto volanti della polizia di stato.

Pochissime le informazioni trapelate: stando alle prime indiscrezioni, sembra che l'aggressore sia già stato identificato. Si tratterebbe di un uomo di origine senegalese, come la vittima. Pare che entrambi, nella giornata di venerdì, fossero stati denunciati per un furto commesso nella zona.