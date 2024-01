Si prendono a bottigliate in pieno centro: due finiscono in ospedale

Non si registrano episodi gravi, per fortuna, ma non sono mancanti i momenti di tensioni e le liti nella notte di San Silvestro. Tanti sono stati gli interventi del 118 per giovani intossicati dall'alcol, ma non solo: in via X giornate due uomini sono stati soccorsi da un'ambulanza perché riportavano ferite presumibilmente causate da cocci di bottiglia.

Dopo le prime cure prestate sul posto, i due sono stati accompagnati dal Civile del Brescia. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti: il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Brescia, che dovrà fare luce sulla vicenda.