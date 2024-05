Lite fuori da un bar: spacca una bottiglia e ferisce un ragazzo

La lite furibonda fuori dal locale, in pieno giorno, poi l'aggressione ai danni di un ragazzo di 27 anni: è stato ferito al braccio con il coccio di una bottiglia. Dolorante e sanguinante, è stato portato in ospedale – alla clinica Poliambulanza di Brescia – per ricevere le cure del caso. Il ricovero è avvenuto in codice giallo.

La discussione degenerata è scoppiata in città fuori da un bar di via Lamarmora; i motivi sono ancora da chiarire. La richiesta d'aiuto al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 17.30 di ieri (domenica 19 maggio): oltre ai volontari di Brescia Soccorso, sopraggiunti a sirene spiegate, è intervenuta una Volante della Polizia.

All'arrivo di sanitari e poliziotti, dell'aggressore non c'era però più nessuna traccia: fuori dal locale c'era solo il 27enne con un vistoso taglio sul braccio. Indagini in corso per chiarire le cause della lite e individuare il responsabile.