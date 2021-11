Cerca di uccidere il cognato a coltellate: è in pericolo di vita

Cerca di difendere la sorella ma viene accoltellato alle spalle: la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne, cileno ed irregolare sul territorio nazionale, per aver tentato di uccidere il cognato.

Dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti gli agenti hanno ricostruito il tentato omicidio: la notte tra domenica 31 e lunedì 1 novembre, durante una festa in casa, poco distante dalla sede della Questura di Brescia, è nata una lite legata a incomprensioni familiari fra l’aggressore e sua moglie. In difesa è intervenuto il fratello della moglie che è stato accoltellato alle spalle, all’altezza del torace. L’arma utilizzata è un coltello da cucina della lunghezza di circa 18 centimetri. Il ferito è riuscito a trascinarsi in strada ed è stato trovato dagli agenti in una pozza di sangue. E’ stato trasportato alla Poliambulanza, dove è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato e si trova a Canton Mombello.