Travolto da una lastra di marmo crollata dal portico della piazza: trauma cranico e fratture

È stato travolto da una pesante lastra di marmo, mentre stava consegnando una fornitura di caffè al Casabar di Piazza Vittoria, a Brescia: ora è ricoverato al Civile con un trauma cranico, il naso e la tibia fratturate. Ma poteva andare decisamente peggio al 30enne di Flero che, nella mattinata di mercoledì 23 novembre, è stato colpito da una lastra di rivestimento - del peso di 240 chilogrammi, crollata improvvisamente dal portico del Torrione. La scena, agghiacciante, sotto gli occhi delle decine di persone sedute ai tavolini esterni del bar. Sono stati loro, e la titolare del locale, a prestare i primi soccorsi al giovane uomo che era riverso sul pavimento, in un bagno di sangue.

Tragedia sfiorata

In qualche modo il 30enne è riuscito a proteggersi il capo, riparandosi istintivamente con un braccio, poi è caduto a terra, sbattendo la testa. Confuso e dolorante, ma pare sempre cosciente, dopo le prime cure prestate dai volontari di Brescia Soccorso, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasferito al Civile di Brescia. Gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze.

Il portico è stato immediatamente transennato dalla polizia locale e sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco e le verifiche dei tecnici del comune. Alla proprietà dell’immobile è stato chiesto di procedere con una verifica urgente per scongiurare il rischio di altri crolli. La lastra di marmo, come le altre che rivestono la parete del portico, è stata recentemente oggetto di lavori di restyling, come l’intero palazzo. Accertamenti in corso per capire se le operazioni di pulitura delle lastre possano avere causato l’improvviso distacco.