L’architetto di Putin paga 20 milioni di euro al Fisco

La distinta del versamento di ben 20 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate è stata presentata in un’aula del tribunale di Brescia dai legali di Lanfranco Cirillo. Il professionista, che possiede una super-villa di Roncadelle, è da anni alla ribalta delle cronache in quanto definito “architetto di Putin” oltre che di numerosi altri oligarchi: è alla sbarra per presunti reati fiscali ( è accusato di di frode fiscale, riciclaggio, esterovestizione e contrabbando).

Una cifra da capogiro, concordata in precedenza, che è la più alta pagata da una persona fisica alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Brescia. Il processo a carico del 64enne, che ha doppio passaporto italiano e russo e vive a Mosca, è stato rinviato, ancora: i suoi avvocati stanno cercando di accordarsi con il pm Erica Battaglia e ottenere il patteggiamento.

Nel corso delle indagini a Cirillo erano stati sequestrati beni mobili e immobili e denaro contante per oltre 141 milioni di euro: il blitz era scattato nell'agosto del 2022 da parte della Guardia di Finanza di Brescia. Tra i beni finiti nelle mani degli inquirenti, oltre a due lussuose ville a Roncadelle e in Sardegna, anche opere d'arte anche di Picasso e Cezanne, e perfino un elicottero. La Cassazione aveva poi annullato il maxi sequestro nei confronti del 64enne di origini trevigiane con cittadinanza russa.