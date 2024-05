Ladro in un condominio: scappa dalla finestra e finisce tra le braccia della polizia

In fuga da una finestra, beccato in flagranza dalla Polizia di Stato: arrestato un 30enne di origini straniere già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. È stato preso dagli agenti nella notte di mercoledì, erano circa le 3.15: il ladro si era da poco introdotto nella guardiola di un condominio di Piazzale Cesare Battisti a Brescia.

L’allarme è scattato a seguito della segnalazione del portiere del palazzo. Il malvivente si stava dando alla fuga dalla finestrella della portineria: perquisito, è stato trovato in possesso di una powerbank, che lo stesso portiere ha riconosciuto come propria. All’interno della guardiola, i cassetti rovesciati e la confusione testimoniavano il tentativo del reo di trafugare quanto più possibile.

Carte di credito rubate

Il giovane è stato trovato inoltre in possesso di due carte di credito, intestate a un uomo non residente nel condominio. Il legittimo proprietario vive poco distante: avvertito dai poliziotti, ha scoperto con sorpresa che il portafoglio gli era stato trafugato solo poco prima dall’autovettura parcheggiata nel garage di casa. Il maltolto è stato restituito, il 30enne come detto subito arrestato: è accusato di furto e di porto di armi improprie. A disposizione dell’autorità giudiziaria, già avviati anche i procedimenti per la sua espulsione dall’Italia.