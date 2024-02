Quattro furti in poche ore: quartiere nel mirino dei ladri

È ancora emergenza furti nel Bresciano. L’allarme corre veloce sui social: la presenza di una banda di ladri ha preoccupato e non poco gli abitati del Villaggio Prealpino in città.

Solo nella serata di mercoledì 14 dicembre sarebbero state prese di mira quattro abitazioni del popoloso quartiere a Nord della città. I ladri sarebbero entrati in azione al calar del buio e all’ora di cena: nemmeno la presenza dei proprietari all’interno delle abitazioni li avrebbe fermati. Quattro, stando a quanto si legge sulla pagina social del quartiere, i colpi messi a segno nella serata di San Valentino. Nel mirino sono finite, in particolare, Via Bosio, traversa Quattordicesima e traversa Dodicesima.