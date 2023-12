Porta sfondata nella notte: il gatto Ringo salta addosso al ladro e lo fa scappare

Il tonfo nel cuore della notte e il miagolio incessante del gatto. Adriana si alza dal letto di soprassalto e corre nell’altra stanza, assistendo a una scena che ha dell’incredibile: il suo gatto Ringo salta addosso a uno sconosciuto, che sta cercando di intrufolarsi all’interno dell’appartamento, facendolo così scappare a gambe levate.

È successo nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, in un’abitazione di corso Martiri della Libertà, nel cuore di Brescia. Ringo, un micione di soli 8 mesi ma di oltre 7 kg di peso, ha messo in fuga il malvivente che aveva sfondato la porta di ingresso a furia di calci e spallate.



"Tra le 4 e le 5 del mattino ha sentito dei rumori, poi Ringo che miagolava - ci racconta Adriana - . Inizialmente pensavo che ci fosse stato un terremoto e che il gatto fosse finito sotto qualche mobile. Quando sono corsa nell’altra stanza, ho visto la porta sfondata e Ringo che saltava addosso a uno sconosciuto: prima di allontanarsi ha anche chiesto per tre volte scusa”.

Incredula e spaventata, Adriana ha immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze: “Dopo un minuto è arrivata una Volante”, spiega ancora la donna. Nulla sarebbe stato portato via dall’appartamento, per fortuna, ma da allora Ringo non lascia entrare più nessuno, oltre alla sua padrona: "Passa praticamente tutto il tempo davanti alla porta, a fare la guardia", racconta ancora Adriana.

Un gatto decisamente particolare: territoriale e protettivo, quasi fosse un cane. Ma del resto alle stranezze di Ringo Adriana e l’intero quartiere ci avevano già fatto l'abitudine: “Viene sempre a passeggio con me, riesco a portarlo ovunque al guinzaglio, anche nei negozi. E da quando ha messo in fuga un malvivente è diventato la mascotte del centro: ha già ricevuto medagliette di riconoscimento e numerose crocchette per come mi ha difesa”.