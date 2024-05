Il mistero della cassa svuotata e buttata in mezzo alla strada

Una cassa sventrata e svuotata del prezioso contenuto. Attorno scontrini e biglietti da visita. L’insolito ritrovamento nella mattinata di ieri, martedì 7 maggio, alla fermata del bus di via Corsica nei pressi del bar Nuovo Dazio.

Non tutti gli indizi fanno una prova: il registratore di cassa avvistato sull’asfalto non appartiene, infatti, alla tavola calda attigua alla pensilina del bus, ma sarebbe stato prelevato altrove, svuotato e poi gettato a pochi passi dal Nuovo Dazio.

Il furto potrebbe essere avvenuto in un’attività poco distante dal bar: forse messi in fuga dall’allarme, i ladri si sarebbero spostati con il registratore sottobraccio per poi aprirlo e prelevare i soldi al riparo da occhi e telecamere, nascondendosi dietro le fioriere del bar.

Sono solo ipotesi, per ora: l’episodio è al vaglio delle forze dell’ordine, allertate dai passanti che hanno avvistato la cassa sull’asfalto. Saranno le indagini e gli accertamenti a chiarire con precisione cosa sia accaduto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio in via Corsica.