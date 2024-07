Ladri armati di piccone fanno irruzione dal tetto: così li hanno messi in fuga

Ladri pronti a colpire mentre i padroni sono lontani da casa per sfuggire all'afa e godersi le vacanze. È successo nelle scorse notti in città, in un condominio di via Campo Marte. Un furto che non è andato a segno, grazie al provvidenziale intervento di un vicino di casa.

Svegliato di soprassalto dai rumori fortissimi che provenivano dal quinto piano, l'uomo ha acceso le luci delle scale e si è avvicinato all'appartamento da dove arrivava il trambusto, innescando così la fuga dei malviventi.

Stando a quanto poi ricostruito dai carabinieri, la banda era armata di piccone: dopo aver fatto irruzione dal tetto della palazzina, si era intrufolata in un appartamento dell'ultimo piano. I malviventi avrebbe fatto un gran baccano, proprio nel tentativo di scardinare la cassaforte dal muro con il piccone.

Disturbati dall'intervento del vicino, hanno desistito scappando dalle scale. Evitato il pericoloso faccia a faccia: il condomino si è messo al riparo, prima di imbattersi nella banda lungo le gradinate.

All'arrivo dei militari dei malviventi non c'era già più traccia. Dietro di sé hanno lasciato un scie di danni e paura. Un'unica (magra)consolazione: se ne sono andati a mani vuote.