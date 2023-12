Assalto al negozio di elettronica: il colpo fallisce grazie ai residenti

Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, hanno tentato di assaltare un negozio di elettronica - situato nella zona della stazione ferroviaria cittadina - ma i due ladri non sono passati inosservati. Allarmati dai rumori, gli inquilini dei vicini palazzi si sono affacciati alle finestre in piena notte, scorgendo due uomini col volto travisato che armeggiavano nei pressi dell’attività commerciale.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: il tempestivo intervento della Polizia ha impedito ai ladri di portare a termine il colpo. Alla vista della pattuglia, infatti, i due hanno provato a fuggire. Inseguiti per le vie della città, hanno pure cercato di nascondersi tra le auto in sosta. Tutto inutile: sono stati scovati dagli agenti e infine bloccati e perquisiti. Addosso avevano torce, una lunga spranga di metallo e gli utensili utilizzati per forzare la porta d’ingresso del negozio.

Per i due - entrambi trentenni originari dell’est Europa e già noti per analoghi precedenti - sono scattate le manette per tentato furto aggravato. Sono stati anche denunciati per porto di oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato convalidato: in attesa del provvedimento di espulsione uno dei due è stato accompagnato al Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di Gradisca (Go).