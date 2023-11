Finestre e porte sfondate, ladri in casa dell’ex candidato sindaco: "Non dormo più"

Nel lungo elenco di case svaligiate dai ladri c’è anche quella di Alessandro Lucà, volto conosciuto della vita cittadina per l’impegno nella rete antimafia e, soprattutto, per la candidatura a sindaco nelle ultime elezioni amministrative (poi vinte da Laura Castelletti).

Anche lui, come altri bresciani, ha provato la spiacevolissima sensazione di vedere la propria intimità violata e ora si trova a dover fare i conti con i danni provocati dall’irruzione dei malviventi. Ladri che se sono andati a mani vuote: forse perché disturbati dal rientro in casa di Lucà, o forse perché non hanno trovato oro e contanti da arraffare.

Il colpo nella serata di martedì nell’appartamento in zona Sant’Anna. "Ero fuori casa per frequentare un corso di teatro: quando sono rientrato ho trovato la porta e la finestra del balcone sfondate ed alcuni cassetti rovesciati. In casa però non mancava nulla: computer e altri dispositivi tecnologici non sono stati toccati", ci racconta.

Il suo appartamento, situato al primo piano di una palazzina, sarebbe stato l’unico della zona ad essere preso di mira dai malviventi: "I vicini non hanno sentito nulla e non si sono registrati altri furti. Forse avevano preso di mira proprio la mia casa, ma sono solo supposizioni".

Resta però una certezza: "Da due notti non posso dormire a casa mia: finché non viene sistemata la portafinestra oltre al freddo può entrare chiunque. E fatico a prendere sonno al pensiero che in ogni momento potrebbero arrivare i malviventi”.

Non un episodio isolato in questo mese di novembre segnato da una recrudescenza di furti in abitazione, in città come in provincia, almeno stando alle continue e incessanti segnalazioni sui social e alla percezione dei cittadini.