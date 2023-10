Schiacciato da un camion: gravissimo giovane operaio

Un operaio di 21 anni lotta per la vita in un letto del reparto di rianimazione del Civile di Brescia: vittima di un infortunio mentre lavorava nello stabilimento cittadino della Iveco di via Volturno, ha rimediato traumi e ferite gravissime al torace.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 11 di oggi, mercoledì 11 ottobre: sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre ai carabinieri e ai tecnici dell’Ats, a cui spetta accertare la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità dell’accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, pare che il 21enne stesse riparando un mezzo pesante e si trovasse proprio sotto di esso: un collega avrebbe spostato il camion, non sapendo della presenza dell’operaio addetto alla manutenzione, finendo così per travolgerlo.

Dopo le prime cure prestate dal personale del 118, il 21enne è stato trasferito d’urgenza al Civile di Brescia e poi ricoverato in rianimazione: le sue condizioni sarebbero molto critiche.