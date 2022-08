Scappa dagli agenti, semina il panico in strada: guidava sotto l’effetto di alcol e cocaina

I numerosi sorpassi proibiti effettuati - in pieno giorno - lungo via Triumplina a Brescia hanno fatto alzare la paletta degli agenti della Locale: ma l’automobilista ha del tutto ignorato l’Alt. Poi la folle corsa tra le tante auto di passaggio sulla trafficata strada cittadina: inseguita dalle moto della Locale, la Bmw avrebbe cominciato a procedere a zig zag per cercare di far cadere le due ruote della polizia. Il pericoloso inseguimento mercoledì pomeriggio, verso le 17.

Tra ripetute inversioni di marcia e manovre azzardate a velocità sostenuta, la Bmw avrebbe raggiunto l’incrocio tra via Conicchio e via Fontane. A fermare la corsa è stato un semaforo rosso: l’auto è stata circondata, ma il conducente non si sarebbe comunque arreso e avrebbe tentato di riprendere la fuga, incurante degli agenti che si erano parati davanti alla Bmw. Disposto a tutto, anche ad investirli pur di scappare, ma gli è andata male: uno dei poliziotti è riuscito ad aprire la portiera e ad impedire che pigiasse - di nuovo - sull’acceleratore.

Attimi concitati: l’automobilista avrebbe tentato di colpire gli agenti a suon di pugni ed è stato immobilizzato con lo spray al peperoncino. Arrestato e portato al comando di via Donegani, l’uomo - un 50enne di Polenazze - è stato sottoposto ai test e alle verifiche del caso ed è emersa la ragione della pericolosa fuga: è infatti risultato positivo a cocaina e alcol. Scoperti pure i suoi precedenti per resistenza e guida in stato d’ebbrezza.

Dopo una notte trascorsa al comando, è stato processato per direttissima: l’arresto è stato convalidato, ma il 50enne è già libero. Nei suoi confronti il giudice ha infatti disposto l’obbligo di dimora a Polpenazze e il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6.