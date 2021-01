Folle fuga in pieno centro: guida in contromano, passa col rosso e urta un ciclista

Prima ha dato di matto all'ufficio postale, poi è salito in auto e ha imboccato contromano, a folle velocità, diverse strade del centro storico. Per sfuggire agli agenti della Polizia Locale, che lo stavano inseguendo, è pure passato con il semaforo rosso, urtando un ciclista.

La pericolosa fuga in pieno centro storico a Brescia, nel pomeriggio di martedì. Protagonista un 34enne originario della Bergamasca, ma di casa nel Cremonese. Tutto è iniziato all'interno dell'ufficio postale di Piazza Vittoria. Come riporta il Giornale di Brescia, il giovane dopo aver effettuato alcune operazioni, avrebbe perso la testa e avrebbe inveito contro gli impiegati. Sono stati loro a dare l'allarme.

Quando ha visto gli agenti della locale, il 34enne si è messo al volante della sua auto, che aveva parcheggiato vicino alla piazza in barba ai divieti, e si è dato alla fuga. Per evitare di essere fermato avrebbe quindi imboccato diverse strade in contromano, a tutta velocità, poi sarebbe passato con il rosso al semaforo posto all'incrocio tra via Gramsci e via Vittorio Emanuele, facendo cadere un malcapitato ciclista. Per fortuna l'uomo non si è fatto male.

La folle corsa è terminata in piazza Repubblica, ma il 34enne non voleva saperne di scendere dal veicolo: per bloccarlo gli agenti hanno dovuto ricorrere allo spray urticante. Una volta portato al comando di via Donegani, e identificato, è stato denunciato a piede libero. Nei suoi confronti è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire di casa dalle 23 alle 7.