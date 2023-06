Precipita da un terrazzo, un ‘volo’ di 3 metri: ragazzo in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, domenica 18 giugno, a Brescia. Un ragazzo di 25 anni, dipendente della gelateria Tacconi di via Romanino, è caduto dal terrazzo del condomino dove è situata l’attività.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, sul posto per gli accertamenti del caso, il 25enne stava sistemando un condizionatore quando, per cause da accertare, è precipitato per circa tre metri.

Scattato l’allarme, poco dopo le 10, sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza di Brescia Soccorso. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi: è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza