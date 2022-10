Sfonda il plexiglass e cade da 9 metri d'altezza: operaio in rianimazione

Sotto il suo peso, il plexiglass ha ceduto, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di nove metri. Un operaio di 41 anni residente in provincia di Monza e Brianza è ricoverato dal pomeriggio di ieri in Poliambulanza, dove versa in gravissime condizioni.

L'uomo, un lavoratore esperto nel suo campo, era impegnato con altri colleghi operai presso la Società Telefonica Lombarda, azienda che si occupa di servizi legati alle telecomunicazioni. La sua ditta sta rimuovendo la copertura in amianto dell'azienda, situata in via Grandi, nella zona industriale di Brescia. Nentre si trovava a nove metri d'altezza, un pannello in plexiglass ha ceduto, facendolo precipitare.

Nell'impatto al suolo il 41enne ha riportato un forte trauma toracico e uno cranico. Soccorso immediatamente dai colleghi, aveva già perso conoscenza: portato in ospedale in Poliambulanza, in codice rosso, è stato ricoverato in Rianimazione. Nel frattempo sul luogo dell'incidente erano in corso gli accertamenti dell'Ats: il quotidiano Bresciaoggi ha rivelato che i tecnici sono rimasti per ore sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e Polizia di Stato.