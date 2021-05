Travolto da un attrezzo mentre carica il furgone, operaio portato d'urgenza al Civile

Brutto incidente sul lavoro in via Bormioli a Brescia nella mattinata di martedì 11 maggio. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito mentre stava caricando del materiale su un furgone. Sul posto sono accorsi un’ambulanza e un’auto medica, l’Ats di Brescia e la Polizia di Stato.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, verso le 10.15, un attrezzo pesante decine di chili sia caduto dal furgone colpendo la gamba dell’uomo.

Dopo i primi soccorsi sul posto, il 40enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. E' stato ricoverato in codice rosso, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. Sulla vicenda gli agenti e i tecnici della Prevenzione Équipe PSAL dell’Ats di Brescia stanno facendo i dovuti accertamenti.