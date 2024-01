Vuole entrare nella casa del fratello, scavalca e si infilza con la ringhiera

È ricoverato al Civile il 38enne che nel pomeriggio di lunedì 1 gennaio è rimasto infilzato con la ringhiera del cancello del condominio in cui abita il fratello: preoccupato del fatto che quest'ultimo da un po' non si facesse sentire, ha provato a scavalcare la recinzione di un palazzo di Via Corsica a Brescia per raggiungerlo in casa, ma nel farlo si è conficcato un paletto di metallo nella gamba.

L'allarme lanciato dai vicini

Le sue grida d'aiuto hanno allertato i vicini che hanno subito chiamato il 112: tempo pochi minuti – erano circa le 15 – e sul posto si sono precipitati i sanitari a bordo di ambulanza e automedica. Il ferito, per fortuna non grave, è stato medicato e suturato in loco e in seguito trasferito al Civile, dove è stato infine ricoverato in codice giallo.

Poteva andare peggio, ma tutto è bene quel che finisce (più o meno) bene: anche il fratello, di cui non si avevano notizie, in realtà era proprio a casa e stava bene. Un inizio anno decisamente movimentato.