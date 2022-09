Fiamme alte e paura, va a fuoco una palazzina: strada chiusa, famiglie senza casa

Una serata di fiamme e paura, quella di martedì, in via Cremona a Brescia. La palazzina situata al civico 83 è stata devastata da un incendio, scoppiato - per cause da accertare - verso le 21.

Non si registrano feriti o intossicati, per fortuna, ma l'intero edificio è stato dichiarato inagibile. Una famiglia e un uomo sono rimasti senza casa, mentre la piadineria e il kebab situati al piano terra resteranno chiusi a lungo.

Le fiamme si sono levate dal tetto dell'edificio: visibili da chilometri di distanza, hanno illuminato a giorno la popolata via cittadina. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti del quartiere: avvistate le fiamme, hanno cominciato ad urlare. Le loro grida hanno attirato l'attenzione di chi abita nei due appartamenti della palazzina: arraffato l'indispensabile, sono corsi in strada.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia: hanno sfidato le fiamme per accertarsi che all'interno non ci fosse più nessuno. Ben 5 le squadre impegnate nell'operazione di spegnimento del rogo - ci è voluta circa un'ora - e nel più lungo intervento di messa in sicurezza dello stabile. L'incendio ha divorato la copertura della palazzina, ma non si è esteso agli appartamenti e alle attività commerciali situate al piano terra. Sul posto sono intervenute anche un'ambulanza e un'automedica di Brescia soccorso ma il loro intervento, per fortuna, non si è reso necessario.

Decine e decine di persone si sono riversate in strada per capire cosa stesse accadendo, mentre la polizia locale e gli agenti della questura di Brescia bloccavano gli accessi al quartiere, chiudendo via Cremona tra via Zanelli e la Chiesa.