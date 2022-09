Maxi rogo, tre famiglie senza casa e due negozi chiusi: l'ipotesi del dolo

Si aggiunge l'ipotesi del dolo, a quelle prese in considerazione dalle forze dell'ordine, nelle indagini sul maxi incendio che – martedì sera – ha devastato una palazzina di via Cremona a Brescia, lasciando senza casa tre famiglie e portando alla chiusura di due attività, il ristorante kebab e la piadineria situati al piano terra dell'edificio.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti del quartiere: avvistate le fiamme, hanno cominciato ad urlare, poi qualcuno ha chiamato il 112. Ci sono volute bel 5 squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo, impegnate per circa un'ora prima di domare completamente le fiamme.

Più lunghe, invece, le operazioni di messa in sicurezza dello stabile: via Cremona è rimasta chiusa nel tratto tra via Repubblica Argentina e via Zanelli fino a mezzogiorno di mercoledì, quando i pompieri hanno terminato le operazioni e sigillato l'edificio.