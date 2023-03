Rogo divampa in una palazzina: notte di paura in pieno centro

Fumo e fiamme nel cuore di Brescia: nella serata di lunedì 20 marzo, un rogo è divampato in una palazzina di via Beccaria, la strada collega Piazza Duomo a Piazza della Loggia. A lanciare l'allarme, verso le 19.30, i residenti degli edifici adiacenti: sul posto in pochi minuti sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un'autoscala, un'autobotte e un pick-up per muoversi più agevolmente nei ristretti spazi del centro storico.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di circoscrivere l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero agli stabili confinanti, e limitando i danni a pochi metri quadri di copertura in legno. Tanta paura, ma nessun ferito: l'edificio interessato dal rogo è infatti oggetto di lavori di ristrutturazione e quindi non c'era nessuno al suo interno.

Dopo circa due ore l'incendio era già stato spento e sono scattate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. L'area circostante è stata transennata dalla polizia locale.

Le cause all'origine del rogo sono ancora da chiarire, ma alcuni residenti avrebbero riferito di aver avvertito odore di bruciato qualche ora prima che le fiamme diventassero visibili. Ulteriori sopralluoghi saranno effettuati nelle prossime ore per capire da dove e perchè siano divampate le fiamme che hanno spaventato e, non poco, i residenti del centro storico.