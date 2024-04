Incendio in cascina: il papà salvato dalla figlia di appena 13 anni

Piccola grande eroina: ha solo 13 anni ma di fatto ha salvato il padre da conseguenze ben più gravi. È la ragazzina che nel primo pomeriggio di martedì (erano circa le 13.30) ha telefonato al 112 chiedendo aiuto per un incendio appena divampato nella cascina di famiglia, in Via San Zeno a Brescia: le fiamme si sono scatenate nel rimessaggio per gli attrezzi di fianco alla loro abitazione.

La pronta chiamata al 112 ha permesso ai Vigili del Fuoco di intervenire prontamente, mettere in sicurezza l'area e soprattutto domare le fiamme. Il padre è rimasto intossicato dal fumo mentre cercava di spegnere l'incendio: è stato soccorso da ambulanza e automedica e ricoverato in codice giallo al Città di Brescia.