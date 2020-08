Incendio in piazza Vittoria: vigili del fuoco a lavoro per ore nella notte

Un vasto incendio che rischiarava il cielo notturno del centro città. In piena notte, attorno alle due, piazza Vittoria si è "rianimata" a causa delle fiamme scatenatesi sul grande terrazzo di un appartamento situato all'ultimo piano dell'edificio che ospita il ristorante-enoteca "Signorvino", chiuso a quell'ora della notte. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti il cui sguardo è stato attirato dalle fiamme.

Comprensibilmente spaventati (tra loro anche una bambina di 10 anni d'età) i membri della famiglia che vive nell'appartamento, che però fortunatamente non hanno riportato alcuna ferita e sono riusciti a lasciare l'abitazione in tempo. Complesse - a causa dell'altezza da raggiungere, e della violenza delle fiamme - le operazioni di spegimento dell'incendio, che ha tenuto impegnate per ore le squadre di Vigili del fuoco giunte sul posto. Al momento è premauturo stabilire cosa abbia innescato le fiamme, così come fare un conto dei danni all'appartamento.