Principio di incendio in un negozio del centro: pompieri in piazza Loggia

Pomeriggio di Natale di lavoro, ma fortunatamente tutto si è risolto velocemente, con non troppi danni e nessun tipo di problema per le persone. È successo proprio nel pomeriggio di Natale, nel pieno centro di Brescia.

Attorno alle 15:30 i Vigili del fuoco cittadini sono stati allertati per un principio di incendio presso un negozio situato in via Cesare Beccaria, uno degli luoghi più caratteristici del centro. Sul posto sono giunte anche due squadre di agenti della Polizia locale. A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini residenti negli appartamenti del vicolo.

Le fiamme, per cause ancora da ricostruire, sono divampate all'interno della bottega etnica di artigianato marocchino "La stella del deserto". Entrati nel locale, i Vigili del fuoco - che hanno parcheggiato l'autopompa proprio in piazza Loggia, sotto l'orologio - hanno spento il rogo nel giro di pochi minuti. Il Giornale di Brescia riporta che sono in corso le verifiche strutturali sull'edificio.