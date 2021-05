La fiamme divampano e avvolgono un muro: attimi di paura al centro commerciale

Via Valcamonica, 19

Momenti di apprensione a Brescia mercoledì 26 maggio: due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio al centro commerciale “Il Gigante” di via Valcamonica.

Verso le 17, una parete della struttura è andata in fiamme. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse. In supporto è stata utilizzata un’autoscala. Fortunatamente non si segnalano feriti.