Rogo divampa nel garage: due auto in fiamme, una è rimasta carbonizzata

Due auto hanno preso fuoco martedì 12 ottobre in via Valle a Brescia. Intorno alle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona residenziale nei pressi di via Veneto e del parco Jan Palach, per spegnere il rogo nella rimessa interrata di un condominio.

Ancora al vaglio le cause dell’incendio: una delle due vetture è andata completamente distrutta, l’altra si è salvata appena in tempo, limitando i danni. I pompieri hanno bonificato l’area: per fortuna la struttura non è stata intaccata dal rogo ed è rimasta agibile.