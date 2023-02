Spaccia al parco, gli perquisiscono la casa: trovato con 1,4 kg di droga

Un cittadino algerino di 42 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Brescia, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le manette ai polsi sono scattate nei giorni scorsi, quando è stato fermato dai poliziotti nella zona del parco Gallo, che l'hanno visto raccogliere qualcosa in una siepe e poi vendere una dose a un cliente.

Scattata la perquisizione, addosso gli sono stati trovati due 'panetti' di hashish, mentre a Villa Carcina – dove l'uomo viveva in una stanza in affitto – ne sono stati rinvenuti altri 13, per un totale di 1,4 chilogrammi di droga. Per il pusher si sono quindi aperte le porte del carcere di Canton Mombello.