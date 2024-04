Omicidio e tentato suicidio: l'ex maresciallo aveva pianificato tutto?

Freddato sulla porta della sua abitazione di via Codignole, a Brescia: nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo del muratore indiano di 54 anni Satpal Singh, raggiunto da un colpo di pistola letale, nel tardo pomeriggio di sabato 13 aprile. L’uomo che gli ha sparato, il 78enne Giuseppe Valetti, resta ricoverato in un letto del reparto di Rianimazione della clinica Poliambulanza: dopo aver ucciso, l’ex maresciallo dei carabinieri ha infatti tentato di farla finita, rivolgendo contro se stesso la pistola usata in precedenza. Il tentato suicidio è avvenuto in un appartamento di via Corsica, che il 78enne aveva da poco venduto al figlio maggiore della vittima.

Ucciso per una casa 'contesa'

Per gli inquirenti ci sarebbero proprio i rancori legati alla cessione di quell’immobile e la pretesa dell’ex maresciallo di tornare ad abitare nella casa da poco venduta - con regolare procedura - all’origine dell’agguato costato la vita al muratore indiano. Stando a quanto emerso, Valetti conosceva da molti anni il figlio maggiore della vittima, che aveva anche lavorato come giardiniere per lui: l'ex maresciallo, dopo aver ereditato dal fratello defunto la casa di via Corsica aveva deciso di vendergliela. Salvo poi ripensarci: stando a quanto raccontato dal figlio della vittima, l’anziano pretendeva di tornare a vivere in quell’appartamento. Per questa ragione pare che da tempo minacciasse il giovane e suoi familiari.

Le minacce e la corrente staccata

Intimidazioni che sarebbero andate avanti a lungo, finché sabato il 78enne ha raggiunto l’appartamento di via Codignole, dove la vittima abitava insieme alla moglie e ai loro due figli. Un delitto che l'anziano potrebbe aver pianificato nei particolari: stando agli ultimi dettagli emersi - riportati dal Giornale di Brescia - l’ex maresciallo avrebbe teso un agguato alla vittima. Prima di entrare in azione avrebbe infatti tolto la corrente, attirando così il 54enne sul pianerottolo, dove ha poi fatto fuoco.

Il 54enne è stato trovato in un bagno di sangue proprio dai familiari, accorsi dopo aver udito il fragore degli spari: Valetti sarebbe rapidamente sceso dalle scale per poi salire sulla sua Fiat Panda e raggiungere l’appartamento di via Corsica, oggetto dei rancori culminati nel delitto, e tentare di uccidersi.