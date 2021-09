Brescia: si è spento all'età di 85 anni Giovanni Baronchelli, domani i funerali

Si è spento all’età di 85 anni il professor Giovanni Baronchelli, per molti anni viceprimario al reparto di Radioterapia al Civile.



Figlio di Ugo Baronchelli, ex direttore della biblioteca Queriniana, aveva frequentato il Calini e, successivamente, era entrato nel collegio universitario di Ghislieri di Pavia. Dopo la laurea in medicina, aveva iniziato a lavorare presso il reparto di Radioterapia del nosocomio cittadino, fondato dal professor Mauro Piemonte, fino a diventare viceprimario.



Alla fine della prima metà degli anni 90, dopo il congedo, Baronchelli aveva fondato il nuovo reparto di Oncologia radioterapica della Casa di Cura Sant’Anna, con 24 posti letto, restando come primario fino al 2007.

Ricordato come un grande appassionato di montagna e un esperto di sci alpinismo, Baronchelli è stato un medico molto stimato per la sua grande professionalità e disponibilità: lascia nel dolore la moglie Carla Gambella, le figlie Chiara con Patrick, Anna con Luca e Matteo, Marco e la sorella Maria Adelaide. I funerali saranno celebrati alle 10.30 di domani, sabato 25 settembre, alla Pavoniana.