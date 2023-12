La rabbia del gioielliere rapinato: "Vigliacchi, il mio negozio è rovinato"

Sono passati ormai quasi quattro giorni dall’assalto alla gioielleria Tomaselli di Corsetto Sant'Agata, nel cuore di Brescia, ma le serrande dello storico negozio sono ancora chiuse: impossibile ricevere i clienti, con le vetrate sfondate e la porta d’ingresso completamente distrutta. I malviventi non solo se ne sono andati con un ricco bottino, ma si sono lasciati dietro una lunga scia di ingenti danni.

Entrati in azione poco prima dell’alba di domenica 3 dicembre, in poco più di una manciata di minuti hanno completamente svuotato le vetrine, arraffando gioielli e preziosi per circa 150mila euro. Incuranti dell’allarme che strillava, i ladri hanno fatto man bassa di tutto quello che potevano, per poi dileguarsi prima dell’arrivo della polizia.

Un colpo durissimo per Zefferino Bracconi, che gestisce la gioielleria di famiglia insieme al fratello, ma che non ha di certo mandato al tappeto il 67enne: "Mi avete rubato tante cose, rovinato il mio amato negozio, ma io piano piano sistemerò tutto e, se il fisico tiene, ritornerò", si legge sui social del gioielliere bresciano.

"Voi rimanete ladri e vigliacchi, io un signore di 67 anni che lavora onestamente da 50. Io quando vado in questura o dai carabinieri entro ed esco a testa alta. Voi, prima o poi, ci andrete con i bracciali al polso e non saranno i miei, ma quelli forniti dallo stato! Vi auguro di spendere i soldi ricavati dalla vostra vigliaccata in medicine", così si conclude il lungo post-sfogo di Bracconi.