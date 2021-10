Gattino miagola disperato nella canna fumaria della scuola: arrivano i pompieri

Lunedì pomeriggio, verso le 12.40, una squadra dei vigili del fuoco é intervenuta in città a Brescia, per salvare un gattino intrappolato nella canna fumaria in disuso di una scuola. L'animale continuava a miagolare, spaventato, il personale scolastico ha così chiesto l'intervento dei pompieri che, una volta raggiunto, lo hanno messo al sicuro in una gabbietta affidandolo alle cure di un veterinario.