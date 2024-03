Rubano a un ambulante: pugno in faccia al poliziotto che li vuole arrestare

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno arrestato due giovani malviventi a Brescia: sono accusati di aver rapinato un venditore ambulante nei pressi di Largo Formentone.

Il fermo è avvenuto non senza difficoltà. Una pattuglia di passaggio è stata fermata da un cittadino che aveva assistito alla scena: dopo avere acquisito le prime informazioni utili alle indagini, i poliziotti hanno diffuso via radio a tutti gli equipaggi le descrizioni dei responsabili, che – nell'arco di pochi minuti – sono stati intercettati con la refurtiva da un'altra Volante in via San Faustino.

Durante le fasi di identificazione e di arresto, entrambi hanno opposto resistenza: uno di loro ha inoltre colpito un agente al volto con un pugno prima di essere immobilizzato. I due, di circa 20 anni e incensurati, sono ora in stato di fermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.