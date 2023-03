"Scusi, un'informazione": in un attimo sparisce il Rolex da migliaia di euro

Attenzione alla banda del Rolex, che è tornata a colpire nella nostra provincia, sempre con la tecnica dell’abbraccio. Non più due donne - come in passato - ma una in azione: rapida e organizzata ha sfilato il Rolex dal polso di un pensionato che era appena uscito da un bar. Non era sola: un complice la attendeva infatti al volante di auto parcheggiata a pochi passi.

Il colpo è stato messo a segno, lo scorso giovedì mattina, nel centro di Brescia, a pochi passi dal comando provinciale dei carabinieri. Vittima un pensionato residente in zona. La donna, appostata fuori dal bar situato all’incrocio tra piazza Tebaldo Brusato e via Trieste, avrebbe studiato i clienti del locale, entrando in azione alla vista del Rolex indossato da un pensionato di casa nella zona.

Con la classica scusa di chiedere informazioni, si è avvicinata all’ignara vittima, l’ha distratta e poi circondata con un braccio. Non un gesto affettuoso, ma un tentativo (riuscito) di sfilare con destrezza dal polso il prezioso orologio da decine di migliaia di euro. Pochi istanti dopo era sull’auto del complice, con il Rolex tra le mani. Indagini in corso: al vaglio dei carabinieri ci sono le numerose telecamere di videosorveglianza della zona.