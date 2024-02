Furto nella notte al ristorante, scatta l'allarme e arriva la polizia

Non ha avuto il tempo di scappare il giovane malvivente che, nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, si era intrufolato in un ristorante della zona di via Veneto, a Brescia. Le volanti della polizia, dopo l'allarme lanciato al numero unico per le emergenze, si sono infatti precipitate sul posto. I poliziotti hanno sorpreso il ladro mentre arraffava soldi, bottiglie di liquore e un smartphone.

Inevitabilmente per l'autore del furto, un 30enne con precedenti specifici, sono scattate le manette ed è stato portato in questura. La sua posizione è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione.