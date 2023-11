"Possiamo andare in bagno?", poi rubano al ristorante: inseguiti e arrestati

Si sono introdotti in un noto locale di via dei Mille a Brescia con una delle più classiche scuse, quella di potere utilizzare il bagno, ma una volta dentro hanno arraffato lo smartphone del titolare dell'attività. Per la coppia di ladri - un uomo di 37 anni e una donna di 23 - non è finita bene. È successo nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre.

Il proprietario del ristorante ha infatti fermato una pattuglia del Commissariato Carmine, impegnata nei controlli della zona, fornendo ai poliziotti indicazioni precise sulla direzione di fuga dei due. Rintracciati poco dopo lungo via Tagliaferri, il 23enne e la 38enne sono sono stati fermati dagli agenti: addosso, oltre allo smartphone rubato, avevano un coltello a scatto. Successivamente sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e gli accertamenti di rito, che hanno fatto emergere precedenti per reati specifici a loro carico. A seguito della denuncia della vittima, per i due ladri seriali sono scattate le manette per furto aggravato in concorso e una denuncia per porto abusivo di strumenti atti a offendere.

Nei loro confronti il Questore ha anche disposto che venisse applicata la misura di prevenzione conosciuta come “Daspo Willy”: non potranno più mettere piede nei locali del Bresciano. Un divieto lungo due anni per la 23enne, tre invece per il 38enne in quanto già colpito in passato da un precedente divieto di accesso in un bar della stazione cittadina perché sorpreso a spacciare nelle sue vicinanze.