L'auto è sotto sequestro, ma loro vanno lo stesso a svaligiare il supermercato

Sono stati fermati a Brescia, in Via Rose, dalla Polizia Locale: erano a bordo di un'auto già sottoposta a fermo amministrativo, e intercettata solo poco prima dai sistemi di lettura targhe della città. Sul mezzo, che non poteva circolare, è stata trovata refurtiva per un valore di oltre mille euro: si presume fosse stato tutto appena rubato dal supermercato Lidl di Castel Mella.

I protagonisti della vicenda sono due giovani di nazionalità straniera, ora indagati in stato di libertà per furto aggravato: multa salata per la guida dell'auto in stato di fermo, che potrebbe anche essere confiscata. Tra sedili e bagagliaio c'era davvero di tutto: alimentari, bottiglie, abbigliamento, piccoli elettrodomestici.