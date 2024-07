Arriva davanti alla sua macchina e la trova sopra i mattoni

Ancora auto depredate di pneumatici e cerchioni in città. L'ultimo episodio nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 luglio. Nel mirino dei ladri di pezzi di auto è finita ancora una berlina Audi. Il proprietario l'aveva posteggiata lungo via San Giovanni Bosco, all'ombra dell'omonimo oratorio, e l'ha ritrovata senza tutte le ruote, sorretta solo da alcuni mattoni.

Non una novità: nella zona di Brescia Due sono già state cannibalizzate diverse auto. La scorsa settimana era toccato ad un'Audi A6 in sosta lungo via divisione tridentina e a una berlina posteggiata in via Cipro. Un'emergenza, quella dei furti di pezzi di aiuto da rivendere sul mercato nero, che sembra non conoscere fine.