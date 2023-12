I ladri assaltano un bar del centro e fuggono con 2.000 euro

L'ultimo giorno dell'anno è ormai alle porte, ma, nelle nostra provincia, c'è una categoria di "professionisti" che proprio non vuole saperne di andare in vacanza: è quella dei ladri. L'ennesimo colpo è stato messo a segno l'altra notte nel centro storico di Brescia, al bar Girasoli di piazza Tito Speri. È stato il titolare ad accorgersi di quanto avvenuto, quando, giovedì mattina, si è accorto della porta forzata e della vetrata rotta: una volta all'interno, ha subito notato che i soldi rimasti nella cassa erano stati rubati (circa 2mila euro in contanti).

L'uomo ha già sporto denuncia ai carabinieri della stazione di piazza Tebaldo Brusati. Sembra che i malviventi abbiano usato un grosso tronchese per tranciare il lucchetto esterno, mandando poi in frantumi la vetrina prima di riuscire a entrare. Per fortuna non hanno toccato le costose bottiglie di vino e quelle dei superalcolici, probabilmente già contenti dell'ingente quantitativo di contante; era stato lasciato in negozio la sera prima perché, il giorno seguente, doveva essere usato per pagare alcuni fornitori.