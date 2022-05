Gli rubano l'auto, un papà per la sua bimba: "Ridateci almeno la bambola Carlina"

Ha tappezzato la città di volantini, che ora rimbalzano di bacheca in bacheca su Facebook, per riuscire a trovare l’adorata bambola della figlioletta di 8 ani. Una pupa di pezza dalla quale la sua bimba non si separava mai e che qualcuno ha rubato, insieme all’auto del papà, in via Creta, a Brescia.

“Carlina è stata rubata! Chiunque abbia sue notizie mi contatti”, si legge nel disperato appello lanciato nei giorni scorsi da Alberto Ferrari. Il messaggio è rivolto agli ignoti ladri che, giovedì scorso, hanno portato via la Fiat Panda a bordo della quale si trovava il giocattolo preferito di Bianca Maria. Ma anche ai cittadini: la bambola di pezza potrebbe infatti essere stata abbandonata in qualche angolo della città.

La speranza dell’uomo è quella di recuperare almeno la bambola, senza la quale la sua bimba non riesce proprio a stare. “Bianca Maria aspetta con ansia che torni a casa”, si legge ancora nel post condiviso sui social.