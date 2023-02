Ruba un giubbino da una bancarella, poi si scaglia contro i poliziotti

Approfittando della calca, ha arraffato un giubbino da donna da una delle 602 bancarelle della Fiera di San Faustino. Ma l'ambulante si è accorta immediatamente del furto, così come due dei tanti agenti in borghese della polizia locale di Brescia, che nella giornata di ieri (15 febbraio) si sono mescolati alla folla per vigilare su furti e scippi.

E per il ladruncolo non è finita bene: inseguito tra la vie del centro, è stato raggiunto dopo nemmeno 15 metri. Alla richiesta di fermarsi avrebbe però reagito accelerando il passo. Bloccarlo non sarebbe stato affatto facile: l'uomo si sarebbe dimenato e avrebbe pure scalciato, nel tentativo di evitare gli agenti. Una volta bloccato e identificato, l'uomo - che fare fosse anche piuttosto alticcio - è stato portato al comando per gli accertamenti di rito: è stato denunciato per furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è accaduto poco prima delle 19, quando stava per calare il sipario sulla tradizionale Fiera dei Santi Faustino e Giovita che ha portato nel centro di Brescia - complice la bella giornata di sole e lo stop causa Covid degli ultimi 2 anni - migliaia di persone. Oltre a questo episodio, fanno sapere dal comando di via Donegani, la giornata di festa si è svolta senza particolari intoppi: all'insegna dello shopping, delle 'miracolistiche' dimostrazioni di tappeti che assorbono qualsiasi cosa e degli assaggi di prelibatezze gastronomiche. Si sono vissuti solo attimi di apprensione per bambini sfuggiti (solo per poco) al controllo dei genitori. Emergenze rientrare - per fortuna - in poco più di un battito di ciglia.