Furto in casa, rilasciato ma ruba ancora: ladro finisce in manette

Tentato furto aggravato: è l’accusa costata l’arresto a un giovane di 25 anni beccato con le mani nel sacco. Letteralmente: è stato fermato dagli agenti della Squadra volante della Questura di Brescia mentre stava tentando di introdursi in due appartamenti nella zona di Via Franchi, in città. È successo nella notte tra domenica e lunedì: a dare l’allarme al 112 un residente del quartiere, che riferiva di aver visto dalle telecamere della propria abitazione un uomo travisato che, con arnesi da scasso, cercava di forzare le serrature.

Convalidato l'arresto

All’arrivo dei poliziotti il 25enne non ha potuto fare altro che arrendersi: in suo possesso sono stati trovati (e sequestrati) vari utensili da scasso tra cui un piede di porco. Lo stesso soggetto, riferisce la Questura, era già stato protagonista di un episodio analogo il 22 dicembre scorso: anche in quell’occasione era stato beccato e arrestato, in flagranza di reato, dagli equipaggi delle volanti. Dopo una notte in guardina, l’arresto è stato convalidato: per il giovane ladro sono stati disposti i domiciliari, in attesa del processo.