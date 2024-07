Terrore in casa: ladri in camera da letto mentre i bimbi dormono

Ladri in camera da letto con due bambini appena nati: notte da incubo per una famiglia bresciana. È successo nella notte tra sabato e domenica in città in Via Camozzi: lo racconta al Giornale di Brescia la giovane mamma protagonista, insieme al compagno e ai figli, della sinistra vicenda. “I ladri sono entrati in camera mentre stavamo dormendo – spiega –, hanno rubato il cellulare dal comodino del mio compagno, sono passati accanto al lettino in cui dormivano i miei gemelli di un mese”.

Il brusco risveglio

Come ogni notte, intorno alle 2 – è l’ora di dare la pappa ai bimbi – è suonata la sveglia: i proprietari di casa hanno trovato le finestre aperte, i cassetti tutti aperti, vari oggetti sparsi per la casa, il cane spaventato e nascosto sotto a un mobile. I banditi sono riusciti a entrare senza farsi notare e hanno rubato un computer, una costosa borsa di Prada, 500 eruo in contanti, i portafogli dei giovani genitori. Se ne sarebbero andati forse perché disturbati proprio dalla sveglia.

Il brusco risveglio ha lasciato sotto shock i proprietari di casa, che hanno comunque subito allertato i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. L’ipotesi è che, in qualche modo, la donna e il compagno siano stati narcotizzati. Diversi i furti segnalati in zona, nelle case e nelle automobili, in queste ultime settimane.