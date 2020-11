Raffica di furti in bar, ristoranti e negozi: coppia di ladri in manette

Hanno messo a segno almeno sette colpi in dodici giorni. Bottini spesso scarsi - fondi di cassa, bottiglie di vino, tablet e palmari - e danni più ingenti degli ammanchi. Hanno un nome e un volto i malviventi responsabili delle razzie avvenute in bar, ristoranti e negozi della zona Ovest di Brescia tra il 28 settembre e il 15 ottobre scorsi.

In manette sono finiti due tunisini senza fissa dimora di 37 e 41 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia a causa dei numerosi precedenti per spaccio e furti. Incastrati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali razziati - in alcune occasioni hanno agito a volto scoperto - sono stati poi rintracciati e arrestati dalla Polizia Locale, che ha condotto le indagini.

Mahjoub Boulghalmi e Riad Dridi, questi i nomi dei due ladri seriali, sono stati rintracciati nei giorni scorsi all’interno del sito dismesso dell’ex Ideal Standard di Via Milano. I due vivevano lì e accanto ai loro giacigli di fortuna sono stati trovati alcuni dei vestiti indossati durante i colpi, oltre a diversi oggetti ritenuti provento di altri furti. Di tutto un po': dalle stampanti, ai monitor dei pc, passando per quadri, penne, lettori dvd e prese elettriche. Per entrambi si sono spalancate le porte del carcere cittadino.