Risveglio da incubo: vanno al parcheggio, ma le ruote delle auto sono sparite

Berline costose, ma non solo, trovate sospese su una pila di mattoni: senza pneumatici e cerchioni. L'amara sorpresa dei proprietari al risveglio: le loro auto posteggiate in strada erano state depredate delle ruote, finite nelle mani dei ladri di pezzi d'auto da rivedere sul mercato nero dei ricambi.

È successo (ancora) in città, ma non solo. Dopo il quartiere di Fornaci nel mirino è finita Brescia Due. In via divisione Tridentina, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, è stata cannibalizzata un'Audi A6. Stesso destino è toccato a una berlina lasciata in sosta in un parcheggio di via Cipro. Anche le utilitarie fanno gola: perché anche a una Fiat Panda sono stati portati via gli pneumatici. Episodi che si ripetono, e non solo in città: a Sarezzo sono stati addirittura stati razziati i fari, oltre che i cerchioni, da una berlina Audi.